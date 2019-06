Maxime Talbot triste pour Marchand

Maxime Talbot est déçu que ce soit l’erreur de Brad Marchand qui retienne l’attention au lendemain de la conquête des Blues de St. Louis.

Le joueur étoile s'est rendu coupable d'un mauvais changement qui a mené au deuxième but des Blues, mercredi soir.

Sur le plateau de l’émission JiC, le Québécois a rappelé qu’il faut regarder le portrait dans son ensemble et reconnaître que l’attaquant des Bruins de Boston a connu une formidable saison.

«Je trouve ça triste qu’on parle de ça aujourd’hui, a exprimé Talbot, qui a côtoyé Marchand lors de son passage à Boston. Brad a eu 100 points cette année. Il est le deuxième ou troisième pointeur des séries [avec 23 points, il a terminé ex aequo au 1er rang avec Ryan O’Reilly, NDLR]. Pourquoi ne pas donner du crédit au magnifique jeu [d’Alex] Pietrangelo? Moi, c’est ce que je vois dans ce jeu. Oui, c’est une gaffe. Justement, l’hésitation rend la chose encore pire.»

«Je suis certain qu’il y a plein de gens dans la Ligue et de fans du Canadien qui se réjouissent que ce soit Brad Marchand qui ait fait cette erreur. Mais ça peut arriver à n’importe qui. C’est un gars qui se donne cœur et âme pour son équipe, donc je trouve ça plate.»

Des conseils judicieux

Talbot peut être fier de lui. Brayden Schenn l’avait contacté avant le match ultime de la finale pour obtenir ses conseils et ceux-ci ont rapporté : l’attaquant s’est illustré en inscrivant le troisième but des Blues.

«Je l’ai texté ce matin, je lui ai dit : "Félicitations, je suis tellement fier de toi"», a raconté l'ancien numéro 25.

«Il était peut-être 7h et il m’a envoyé une belle photo de lui avec sa casquette et ses petits yeux rouges.»

