Le père de David Perron n'est pas surpris

C’est un sentiment de fierté qui habite la mère de Samuel Blais et le père de David Perron, après la victoire des Blues de St. Louis lors du septième match de la LNH.

La persévérance aura payé dans les deux cas, alors que les deux Québécois ont tous les deux un parcours atypique pour atteindre la LNH. «De vivre ça aujourd’hui, c’est incroyable, c’est la persévérance qui l’a mené jusque là», explique la mère de Samuel Blais en entrevue téléphonique à l’émission «JiC» de TVA Sports.

Deux jeux importants

Les deux Québécois se sont illustrés à leur façon lors du septième match, alors que Blais a permis aux Blues de rester en territoire ennemi, avec une solide mise en échec, avant de s’emparer de la rondelle et de contourner le filet pour refiler la rondelle à la ligne bleue. Même s’il n’a pas obtenu de point sur cette séquence qui a menée au premier but, la fierté de Montmagny a fait exalter ses parents. «On était vraiment fier, [...] d'après nous il a contribué au but et mérite la troisième passe», explique sa mère.

De son côté, le père de David Perron n’était pas du tout surpris quand il a vu son fils sortir du coin de la patinoire avec la rondelle avant d’y aller d’une savante passe à Zach Sanford, qui a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des Bruins.

«Sortir du coin avec deux gars sur le dos, David l’a fait des centaines de fois, il n’y a pas de problème, il aurait pu lancer, mais a fait le bon jeu en faisant la passe», conclut le paternel, fier de sa progéniture et de son exploit.

