Auger-Aliassime file en quart de finale à Stuttgart

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a disposé du Français Gilles Simon en deux manches de 7-5 et 6-4, jeudi, dans un duel de deuxième tour du tournoi de Stuttgart, en Allemagne.

La septième tête de série a eu besoin de 90 minutes pour défaire le 37e meilleur joueur de la planète. Un bris réalisé à l’avant-dernier jeu de la rencontre a ouvert la porte à l’athlète de la Belle Province qui a ensuite réglé le cas de son opposant en capitalisant sur sa deuxième balle de match.

Auteur de 15 as et quatre bris au cours de sa journée sur le gazon, Auger-Aliassime croisera le fer avec un joueur local en quart de finale, vendredi, soit le qualifié Donald Brown, qui occupe la 170e place du classement international.

Shapovalov continue d’exceller en double

À défaut de gagner souvent en simple ces temps-ci, le Canadien Denis Shapovalov peut se consoler avec quelques victoires en double, lui qui participera à la demi-finale de la catégorie à Stuttgart.

Aux côtés de l’Indien Rohan Bopanna, le joueur de l’unifolié a remporté un duel quart de finale face aux Français Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga, jeudi, s’imposant 6-4 et 6-3. Les gagnants n’ont mis que 57 minutes pour vaincre les détenteurs d’une invitation des organisateurs.

Shapovalov, qui n’a pas gagné au moins deux matchs en simple dans un tournoi depuis celui de Miami au mois de mars, et son partenaire affronteront les Australiens Nick Kyrgios et Matt Reid au sein du carré d’as.

Raonic plie

Pour sa part, l’Ontarien Milos Raonic et le Suédois Robert Lindstedt ont baissé pavillon 6-2 et 6-4 devant les Autrichiens Oliver Marach et Jurgen Melzer, quatrièmes têtes de série, en quart.

Détenteur du 18e rang de l’ATP, Raonic pourra se reprendre en solo vendredi, lorsqu’il se mesurera au Hongrois Marton Fucsovics, 52e au monde, dans un choc des quarts de finale.

Par ailleurs, le Canadien pourrait retrouver son compatriote Auger-Aliassime en demi-finale si les deux gagnent chacun leur prochain match.