David Perron, le héros de Sherbrooke

Le Québécois David Perron a soulevé la coupe Stanley, mercredi soir, alors que les Blues de St. Louis ont été couronnés champions.

Perron pouvait notamment compter sur la présence de sa famille à Boston, mais également de la ville de Sherbrooke, dont il est originaire.

Les gens amassés dans le resto-bar Le Stanley, à Sherbrooke, ont d’ailleurs bondi de leur siège lorsque Perron a préparé le quatrième but de siens.

«On était heureux pour David, a souligné son père, François Perron, qui était présent à St. Louis. C’est un accomplissement pour lui et pour nous aussi. C’est 27 années de hockey, il a commencé à joueur à quatre ans. [...] Il a eu des hauts et des bas et on a toujours été là pour le supporter.»

La date à laquelle Perron apporter le précieux trophée à Sherbrooke est toujours inconnue. Toutefois, le Québécois organisera un tournoi de golf pour sa fondation au mois d’août.

À voir dans la vidéo ci-dessus.