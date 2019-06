À VOIR: les Blues font vivre un moment de rêve à une fillette malade

Vainqueurs de la coupe Stanley mercredi soir, les Blues ont fait vivre un véritable moment de rêve à une jeune partisane qui combat la lymphohistiocytose émophagocytaire, une rare maladie infantile du sang.

Âgée de 10 ans, Laila Anderson, supporte les Blues depuis très longtemps.

Il y a quelques semaines, les médecins, voyant que la jeune fille prenait du mieux, lui ont annoncé la fin de ses traitements.

Les Blues l’ont donc invitée au match #3 de la série face aux Sharks, où elle a eu beaucoup de plaisir malgré la défaite de son équipe favorite.

For the last four months, Laila has only been at home or in the hospital. On Wednesday, she's going to Game 3. https://t.co/RNtsGKIaXX #stlblues #WeAllBleedBlue