Trois millionnaires chez l’Impact

L’Impact de Montréal compte trois joueurs touchant plus de 1 million $ en 2019, soit Ignacio Piatti, Saphir Taïder et Maximiliano Urruti, d’après la liste annuelle publiée par l’Association des joueurs de la Major League Soccer (MLS) sur son site internet, mercredi.

Sans surprise, Piatti est le mieux rémunéré du Bleu-Blanc-Noir et le sixième plus riche de la MLS avec une somme garantie de 4 443 333 $. C’est largement supérieur à ce que Taïder (1,4 million $) et Urruti (1,071 million $) gagnent. Rudy Camacho et Harry Novillo obtiennent respectivement 749 153 $ et 616 667 $ garantis, contre 705 000 $ pour Bacary Sagna. Pour sa part, le vétéran québécois Samuel Piette a droit à 143 159 $ cette saison.

Ailleurs dans le circuit Garber, la vedette du Galaxy de Los Angeles Zlatan Ibrahimovic est le plus riche avec 7,2 millions $. Il s’agit d’ailleurs du plus grand total de l’histoire de la ligue. L’ancienne marque appartenait à Kaka (7,167 millions $), qui évoluait avec l’Orlando City SC.

À Toronto, le milieu de terrain Michael Bradley et l’attaquant Jozy Altidore sont respectivement les deuxième et troisième mieux payés de la MLS avec des sommes de 6,428 millions $ et de 6,332 millions $. Un autre joueur dépasse le plateau des 6 millions $, soit Carlos Vela (6,3 millions $), du Los Angeles FC. Bastian Schweinsteiger (5,6 millions $), du Fire de Chicago, est l’autre homme en avant de Piatti au classement.

Selon le syndicat des joueurs de la MLS, un joueur senior non désigné obtient en moyenne 345 867 $ en salaire de base; ce total était de 138 140 $ en 2014. Il s’agit de la huitième hausse consécutive de cette somme. Parmi les 691 joueurs de la MLS dont le nom se trouve sur la liste, 54 touchent 1 million $ ou plus, ce qui représente une proportion de 7,8 %.