Les Red Sox profitent de la générosité des Rangers

Un but sur balles du releveur Jesse Chavez à Mookie Betts en fin de neuvième manche alors que les sentiers étaient remplis a permis aux Red Sox de s’imposer 4 à 3 devant les Rangers du Texas, mercredi après-midi, à Boston.

C’est Marco Hernandez qui a marché jusqu’au marbre pour inscrire le point de la victoire.

Chavez (2-2) est loin d’avoir connu sa meilleure sortie en relève, lui qui a alloué un coup sûr et deux buts sur balles en un tiers de manche. Le releveur Matt Barnes (3-1) a été beaucoup plus efficace du côté des Red Sox. En une manche de travail, il a retiré deux frappeurs sur des prises et a alloué un coup sûr. Cette performance lui a permis d’empocher le gain.

Sur le plan offensif, Andrew Benintendi a réussi trois coups sûrs en quatre présences au bâton, pour une production de deux points.

Hunter Pence a lui aussi généré deux points pour les Rangers grâce à un double en première manche.

Laureano fait mal aux Rays

À St. Petersburg, Ramon Laureano a procuré une victoire de 6 à 2 aux Athletics d’Oakland en claquant un grand chelem en huitième manche.

Les deux formations étaient à égalité 2 à 2 lorsque Laureano a frappé son neuvième circuit de la saison, qui a également permis à Matt Olson, Stephen Piscotty et Robbie Grossman de croiser le marbre.

Laureano avait également produit le premier point des siens en quatrième manche à l’aide d’un simple. Olson a complété le pointage avec un circuit en solo.

Les Athletics ont inscrit leurs deux points en septième manche à l’aide d’un double de Yandy Diaz et d’un simple d’Avisail Garcia.

Liam Hendriks (3-0) a été le lanceur gagnant tandis qu’Adam Kolarek a encaissé le revers.

Les Reds dominent les Indians

À Cleveland, les Reds de Cincinnati ont claqué quatre circuits dans un gain de 7 à 2 face aux Indians.

Nick Senzel, Joey Votto, Eugenio Suarez et Curt Casali ont envoyé la balle de l’autre côté de la clôture pour les visiteurs. Jose Peraza et Jose Iglesias ont produit les autres points des Reds.

Du côté des Indians, Carlos Santana s’est illustré en frappant un circuit en solo.

Anthony DeSclafani (3-3) a obtenu la victoire. Le partant des Reds a alloué un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers, en plus de retirer deux frappeurs sur des prises.

La défaite a été portée à la fiche de Zach Plesac (1-2) qui a concédé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.