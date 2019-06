Les Raptors auront Curry et Thompson à l’œil

Stephen Curry et Klay Thompson sont d’une efficacité redoutable derrière la ligne de trois points et les Raptors de Toronto devront les surveiller de près s’ils veulent remporter le match numéro 6 de la finale, et le premier championnat de leur histoire, jeudi à Oakland.

Dans le cinquième match de la série, les Warriors ont réussi 20 tirs de trois points. Curry et Thompson ont été responsables de 12 d’entre eux.

Avec moins de trois minutes à disputer, lundi à Toronto, les Raptors menaient par six points. Thompson (deux fois) et Curry (une fois) ont toutefois fait mouche du centre-ville pour permettre aux Warriors d’éviter l’élimination.

«Nous ne voulons pas leur donner autant de tirs de trois points, a reconnu l’entraîneur-chef Nick Nurse, en point de presse mercredi. Nous devons leur nuire quand ils sont en transition.»

«Il faut les contrôler, car ils sont excellents pour créer de l’espace et se servir des écrans, a-t-il ajouté. Tu dois travailler deux ou trois fois plus fort, car tu dois absorber le contact au début du jeu et une deuxième fois pour contourner l’écran formé par un autre joueur.»

Le meneur de jeu Kyle Lowry abonde dans le même sens que son entraîneur.

«Ils vont réussir des lancers, peu importe ce que tu fais, mais nous devons leur compliquer la vie, a-t-il dit. Tu dois savoir où ils sont pendant tout le match. Ce sont deux des meilleurs tireurs dans l’histoire du basketball.»

Succès à l’extérieur

L’avantage du terrain n’a pas été garant de succès depuis le début de la finale.

Les Raptors ont remporté leurs deux premiers matchs au Oracle Arena tandis que les Warriors ont amassé deux gains à Toronto après avoir perdu le premier duel de la série.

«Ce sont deux équipes qui ont une volonté de fer, ce qui est essentiel pour avoir du succès en territoire hostile», a expliqué Nurse.

«Ce sont deux équipes qui sont très calmes, a quant à lui indiqué Lowry. Pour notre part, nous essayons de jouer le même style à la maison que sur la route.»

Il reste maintenant à savoir si les Raptors pourront décrocher une troisième victoire de suite au domicile des Warriors.