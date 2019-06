Les 10 joueurs les plus attendus de l’Euro

Publié aujourd'hui à 11h07

Mis à jouraujourd'hui à 11h13

Difficile de prévoir le futur, vous en conviendrez. Mais à un an de la compétition européenne, les amateurs de soccer anticipent déjà les performances, les intrigues et les actions d’anthologie.

Pour le plaisir de rêver, l’équipe soccer de TVA Sports s’est permis de classer les 10 joueurs les plus attendus à l’été 2020. Au-delà du talent et des performances, ce sont les conversations qu’ils engendreront qui ont dicté nos choix.

D’accord ou pas, n’hésitez pas à nous envoyer vos choix et discuter via Twitter avec le mot-clic #EuroTVASports.

1. Kylian Mbappé – France

À 21 ans seulement au moment d’amorcer la compétition, Mbappé sera – s’il ne l’est déjà – un des cinq meilleurs joueurs au monde. Il est électrisant et a une personnalité du tonnerre. Peut-il ajouter un titre d’Europe à un palmarès qui contient déjà une Coupe du monde?

Cette fois-ci, Mbappé n’aura pas le luxe de la surprise. Il est attendu, espéré et les commanditaires se l’arrachent. Saura-t-il soutenir cette pression?

Ceci dit, ce n’est pas comme si les Bleus de Didier Deschamps comptaient uniquement sur lui...

2. Cristiano Ronaldo – Portugal

Le meilleur de l’histoire? Peu importe votre camp, vous devez vous compter chanceux de voir jouer le Portugais à ce niveau pour tant d’années.

À 35 ans au moment de la compétition, ce tournoi pourrait bien être son dernier tour de piste international... ou pas.

Est-il en mesure de refaire le coup de 2016 sans la malchance en finale cette fois-ci?

3. Eden Hazard – Belgique

La Belgique incarnera à l’été 2020 le concept de « fenêtre d’opportunité. » La génération dorée belge qui nous aura diverties à la dernière Coupe du monde est-elle en mesure d’un peu plus de réalisme... et de chance?

Les Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Alderweireld, Witsel, Vertonghen auront tous entre 27 et 33 ans à ce moment. Maintenant ou jamais?

4. Antoine Griezmann – France

Meilleur marqueur de l’Euro 2016, meilleur joueur de la finale de la Coupe du monde, « Grizou » répond présent au cours des grands rendez-vous.

Une performance hors du commun à l’été 2020 pourrait-elle enfin lui offrir le Ballon d’or qu’il convoite depuis quelques années?

5. Raheem Sterling – Angleterre

Est-ce que l’Angleterre est l’équipe de Sterling ou de Harry Kane? En bout de ligne, la planète soccer s’en fout un peu tant que la sélection anglaise nous offre un jeu excitant, à la mesure de cet effectif qui devrait être encore très jeune à l’Euro 2020.

Au-delà de la dimension sportive qu’il a pris avec Manchester City, c’est la dimension sociale qu’il a prise face aux problèmes de racisme dans le sport qui nous porte à le mettre à cette position dans notre classement.

6. Leroy Sané – Allemagne

En Allemagne, le sélectionneur reste, ce sont les joueurs qui dégagent. Sané en a sûrement pris note quand il a été écarté de l’effectif de la Mannschaft pour la Coupe du monde 2018.

À l’intérieur d’une sélection au leadership renouvelle, saura-t-il trouver sa place?

7. Gareth Bale – Pays de Galles

Au dernier Euro en France, le Pays de Galles avait causé une surprise en se qualifiant pour les demi-finales. Si l’équipe du sélectionneur Ryan Giggs veut répéter l’exploit, elle devra compter sur un Bale en grande forme.

Pour ce faire, le Gallois devra se relancer en club. Au Real ou ailleurs...

8. Kevin De Bruyne – Belgique

Tout ce qui a été écrit plus haut à propos d’Eden Hazard pour aussi être (ctrl+c, ctrl+v) ici à propos de De Bruyne. Cet assassin silencieux est un des joueurs les plus doués au monde et un titre de champion européen ne pourrait que propulser la marque KDB dans une autre stratosphère.

9. David De Gea – Espagne

On l’a essayé au bureau : lancez la phrase « David De Gea est le meilleur gardien au monde » et vous en êtes quitte pour une discussion interminable (ponctuée de monologues à propos de Manuel Neuer et de hipster proclament l’arrivée de Marc-Andre ter Stegen).

Qu’est-ce que la sélection espagnole nous réserve pour l’Euro 2020?

10. Virgil Van Dijk – Pays-Bas

C’est officiel depuis un moment, Van Dijk est « le meilleur défenseur au monde ». La Ligue des champions qu’il a disputée avec Liverpool a cristallisé cette assertion.

À l’été 2020, il devrait mener une très jeune sélection que la planète soccer attend avec impatience. S’il devait rater son coup en 2019, un titre de champion d’Europe pourrait peut-être lui permettre de devenir le premier défenseur depuis Fabio Cannavaro a remporté un Ballon d’or.