La France se ressaisit

L'Allemagne n'a eu aucune pitié pour l'Estonie, écrasée 8-0, mardi en qualifications de l'Euro 2020, alors que les champions du monde français se sont bien ressaisis de leur non-match en Turquie pour aller battre Andorre 4-0.

Grâce à ce troisième succès en trois rencontres, l'Allemagne reste deuxième du groupe C, avec neuf points, soit trois de moins que les leaders, l'Irlande du Nord, qui comptent un match en plus. Les Allemands, qui ont réussi deux doublés (Reus et Gnabry), avaient déjà tué tout suspense dès la première période en menant 5-0. Ils auront une belle occasion de prendre la tête dès le 6 septembre lors de leur déplacement en Irlande du Nord.

À LIRE AUSSI : La France trébuche devant la Russie

Très attendus après leur deuxième défaite post-sacre mondial, samedi en Turquie (2-0), les Français ont présenté un visage autrement plus attrayant devant, il est vrai, une faible équipe d'Andorre. Et comme dans le même temps, l'Islande a infligé sa première défaite à la Turquie en qualification, voilà donc les champions du monde à égalité avec les Turcs et les Islandais en tête du groupe H (9 pts).

L'Italie triomphe encore

Dans le groupe E, la Hongrie s'est détachée après sa victoire 1-0 devant le pays de Galles, avec trois unités de plus que la Slovaquie, éclatante vainqueure en Azerbaïdjan (5-1).

Dans le groupe I, les deux premiers, la Belgique (3-0 devant l'Ecosse, doublé de Lukaku) et la Russie, hôte du dernier Mondial et petit vainqueur de Chypre (1-0), ont fait respecter leur rang.

Enfin, l'Italie, absente du Mondial l'an passé pour la première fois de son histoire, a arraché son quatrième succès en quatre matchs (2-1) après avoir été menée par la Bosnie. Avec 12 points, la Squadra reste en tête du groupe J, la Finlande étant deuxième (9 pts).