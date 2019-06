Canadiens: une transaction monstre impliquait O'Reilly et Pacioretty

Échangé des Sabres aux Blues pendant l’été, Ryan O’Reilly s’apprête à disputer le match ultime de la finale de la Coupe Stanley, mais à en croire Jean-Charles Lajoie, l’histoire aurait pu être tout autre en raison de ce que concoctait Marc Bergevin.

À quelques heures du septième match au TD Garden de Boston, l’animateur de TVA Sports a lancé une bombe en revenant sur une transaction monstre qui aurait envoyé le joueur de centre à Montréal et aurait impliqué l’ancien capitaine du CH Max Pacioretty.

«Dire qu’il aurait pu être en vacances depuis le 6 avril... Parce que si Max Pacioretty s’entendait sur les termes d’un nouveau contrat avec les Kings de Los Angeles, eh bien O’Reilly s’en venait à Montréal avec le Canadien dans une transaction à trois équipes», a déclaré Lajoie à l’émission JiC, mercredi.

Jean-Charles en discute avec Yvon Pedneault et Mike Bossy dans la vidéo ci-dessus.

O’Reilly a finalement abouti à St. Louis le 1er juillet, lorsque les Sabres l’ont échangé en retour des attaquants Tage Thompson, Vladimir Sobotka, Patrik Berglund et des choix de 1er et 2e tours – en 2019 et 2021, respectivement.

Pacioretty est pour sa part passé aux Golden Knights de Vegas le 10 septembre, le Tricolore mettant le grappin sur l’espoir Nick Suzuki, l’attaquant Tomas Tatar ainsi qu’un choix de 2e tour en 2019.