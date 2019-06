Blue Jays : une performance lamentable

Malgré la présence de Vladimir Guerrero fils dans leur formation, les Blue Jays de Toronto ont peu de raisons de se réjouir, eux qui se dirigent vers une saison de plus de 100 défaites.

Après avoir baissé pavillon 4 à 2 devant les Orioles de Baltimore, mardi, l’équipe ontarienne affichait un dossier de 23-43 et voguait sur une séquence de cinq échecs. En tenant compte de sa moyenne de victoires de ,348, il est logique de lui prédire la troisième pire campagne de son histoire.

En fait, les Jays ont accumulé plus de 100 revers au cours de chacune de leurs trois premières années, de 1977 à 1979. Également, la dernière fois qu’ils ont présenté une moyenne inférieure à ,350 remonte à 1981, lorsqu’ils avaient conclu le calendrier écourté par la grève des joueurs avec une fiche cumulative de 37-69.

Aussi, le calendrier s’annonce pour le moins exigeant dans le camp torontois. La troupe de l’entraîneur-chef Charlie Montoyo affrontera les Yankees de New York 16 fois d’ici la fin de la saison. De plus, elle aura rendez-vous 13 fois avec les Red Sox de Boston et se mesurera aux Rays de Tampa Bay à autant de reprises.

Aucune attaque

L’un des principaux problèmes dans la Ville Reine est certes le manque d’offensive. Avant les parties de mercredi, les Jays revendiquaient la plus faible moyenne au bâton (,218) des majeures. Ils détenaient le 28e rang pour les points marqués (244) et le dernier pour le total de coups sûrs (476).

Individuellement, aucun de leurs joueurs ne frappait pour plus de ,300. Eric Sogard était le plus efficace avec une moyenne de ,280, suivi de Lourdes Gurriel fils (,255). Avec respectivement 151 et 147 apparitions à la plaque, Teoscar Hernandez (,199) et Danny Jansen (,170) présentent des chiffres plutôt désolants au bâton.

Au monticule, ça va un peu mieux pour le seul club canadien des grandes ligues. Toronto avait maintenu une moyenne de points mérités collective de 4,59, la 19e meilleure, avant d’affronter les Orioles en soirée.