Un match numéro 7 pas comme les autres

Publié aujourd'hui à 10h34

Mis à jouraujourd'hui à 10h41

Un match numéro 7 est spécial. Toutefois, un match no 7 en finale n’a pas d’égal.

Un match. Une soirée. Être si près et si loin à la fois.

L’euphorie de la victoire. La douleur de la défaite.

Le rêve d’une vie. Un moment unique d’entrer dans l’histoire.

Chaque enfant, passionné par le hockey, s’est imaginé marquer le but gagnant dans une rencontre d’une telle importance.

Mercredi soir à Boston, les Bruins et les Blues de St. Louis vont disputer le 17e match no 7 de l’histoire en finale de la Coupe Stanley.

C’est un événement rarissime.

La vie de certains joueurs changera à jamais.

Certains seront identifiés à jamais comme des gagnants, alors que d’autres ne passeront peut-être même plus près de gagner la Coupe Stanley.

Dans l’histoire des matchs 7 en finale, l’équipe à domicile a eu le dessus avec une fiche de 12 victoires et 4 défaites.

Toutefois, l’équipe adverse a gagné les deux dernières fois, soit en 2009 (Pittsburgh) et en 2011 (Boston).

Des prolongations marquantes

En finale, deux fois un 7e match s’est terminé en prolongation.

En 1950, l’attaquant Pete Babando avait marqué le but gagnant en deuxième période de prolongation pour permettre aux Red Wings de Detroit de vaincre les Rangers de New York.

Puis, en 1954, les Red Wings ont refait le coup alors que l’attaquant Tony Leswick a inscrit le but lors de la première période de prolongation contre les Canadiens de Montréal.

Nous avons tous nos moments préférés de ces matchs no 7 en finale.

Il y a eu les deux buts de Maxime Talbot, des Penguins, contre les Red Wings en 2009. Ou encore la seule Coupe Stanley de Raymond Bourque en 2001, acquise après un match no 7 contre les Devils du New Jersey. Et que dire de l’euphorie de la victoire des Rangers en 1994, qui mettaient fin à une disette de 54 ans.

Vous avez sûrement votre moment.

En 2019, qui sera le héros? Quel sera le moment marquant? Quelle équipe gagnera? Est-ce que le match passera à l’histoire?

J’ai hâte à mercredi! Je vous souhaite un bon match.