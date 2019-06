Un joueur des Blues demande de l’aide à Maxime Talbot

Cela fait quelque temps que Maxime Talbot n’évolue plus dans la Ligue nationale de hockey, mais il inspire encore un de ses anciens coéquipiers en finale de la Coupe Stanley.

De passage sur le plateau de l’émission JiC, mardi, le Québécois a confié avoir été contacté par un joueur des Blues de St. Louis désireux d’obtenir ses conseils à l’approche du match no 7 contre les Bruins de Boston.

«Je suis en train de faire de la pizza hier soir avec ma femme et mes enfants et je reçois un texto : "What’s up mister game 7? Any advice? (Salut monsieur match no 7. Des conseils?)"», a raconté Talbot.

«Je vois que c’est Brayden Schenn et je me dis : "Wow, c’est apprécié." Je suis pas pire pour inspirer donc je lui ai écrit un paragraphe. Je me suis assis et j’ai vraiment pris mon temps. Je lui ai dit : "Écoute, rentre là-dedans. Premièrement, amuse-toi, vis-le pleinement. Joue avec les épaules baissées, les sourcils levés. Sois aux aguets. Mais, il faut que tu saches qu’en dedans de toi, tu vas gagner la coupe. Il faut que tu sois motivé et que tu n’aies pas de doute.»

Lors du septième match de la finale de 2009, Talbot avait marqué les deux buts des Penguins de Pittsburgh dans un gain de 2-1 face aux Red Wings de Detroit. L’attaquant se souvient que, le matin de la rencontre, un journaliste lui avait demandé qui allait être le héros.

«J’avais dit : "Je crois que c’est moi qui va l’être." Ce que je retiens de ça, c’est que j’y croyais – je ne sais juste pas d’où cette confiance est venue ce matin-là. J'ai dit à Schenn : "Vas-y avec ton cœur, sache que tu vas gagner et amuse-toi. Gagne ou perd, il faut que tu t’amuses."»

En répondant à Talbot, Schenn a regardé la verre à moitié plein.

«Il a dit : "Merci, ça fait du bien. J’aurais aimé gagner le match no 6, mais si tu m’avais dit le 3 janvier qu’on serait en finale pour jouer un match no 7, je l’aurais pris." Donc il était excité», a expliqué l'homme de 35 ans.

Talbot, qui a côtoyé Schenn avec les Flyers de Philadelphie à l’époque, était touché de pouvoir encore servir de modèle à son ancien coéquipier après tant d’années.

«Ça fait six ou sept ans que j’ai joué avec lui. Qu’il ait ce réflexe-là de me texter... Pour lui, chapeau aussi de demander conseil pour savoir comment s’orienter», a-t-il souligné.

Voyez l’entrevue complète accordée par Maxime Talbot dans la vidéo ci-dessus.