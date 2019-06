Lionel Messi est le sportif le mieux payé en 2019

La vedette argentine du FC Barcelone Lionel Messi est le sportif le mieux payé de la planète en 2019 avec 127 millions de dollars, selon le classement annuel du magazine américain Forbes publié mardi.

Entre juin 2018 et juin 2019, Messi a touché 92 millions de dollars en salaires et primes et 35 millions de dollars grâce à ses partenariats et contrats de commandites, selon Forbes.

La «Pulga» (son surnom, littéralement la puce) devance deux autres stars du soccer : le Portugais Cristiano Ronaldo (109 millions de dollars) et le Brésilien Neymar (105 M$).

C'est la première fois depuis la création de ce classement en 1990 que le soccer monopolise le podium, a précisé Forbes.

L'Argentin est seulement le quatrième sportif à apparaître au sommet de ce classement depuis 19 ans, après le roi du golf Tiger Woods (12 fois), la légende de la boxe Floyd Mayweather (4 fois) et Ronaldo (2 fois).

Il succède à Mayweather, en tête du classement 2018, après avoir encaissé 275 millions de dollars pour son combat contre la star des arts martiaux mixtes Conor McGregor en août 2017.

La star mexicaine de la boxe Saul «Canelo» Alvarez est 4e (94 M$), devant la légende du tennis Roger Federer (5e, 93,4 M$), les joueurs de football américain Russell Wilson (6e, 89,5 M$) et Aaron Rodgers (7e, 89,3 M$), la superstar des Lakers LeBron James (8e, 89 M$) et deux autres joueurs de la NBA en Stephen Curry (9e, 79,8 M$) et Kevin Durant (10e, 65,4 M$).

Longtemps abonné à la première place, Woods est 11e à 63,9 M$.

Une seule sportive, la joueuse de tennis américaine Serena Williams, apparaît dans ce classement, à la 63e place, avec 29,2 millions de dollars.

Les 100 sportifs qui apparaissent dans ce classement ont amassé un total de quatre milliards de dollars, soit une progression de 5% en un an.