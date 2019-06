Le DG des Foreurs a droit à un beau cadeau

Les Foreurs de Val-d’Or ont prolongé de cinq ans le contrat de leur directeur général Pascal Daoust, mardi.

L’organisation de l’Abitibi a accordé sa confiance à son DG qui détient une entente valide jusqu’en 2023-2024.

«C’est avec fierté que je poursuis cette belle association avec les Foreurs, une aventure amorcée il y a maintenant trois saisons. J’aimerais remercier l’organisation de sa confiance et de me permettre de poursuivre le plan vers l’excellence», a mentionné Daoust dans un communiqué.

«La volonté commune du conseil d’administration et de Pascal était de travailler à conclure une entente et faire en sorte de poursuivre notre association. Il était important pour nous d’assurer la continuité du travail amorcé par Pascal en 2016 et d’assurer une stabilité qui nous mènera vers les plus grands honneurs», a pour sa part déclaré le président Dany Marchand.

Lors de la dernière campagne, Val-d’Or a pris le cinquième rang de l’Association de l’Ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 57 points. Les Foreurs se sont inclinés au premier tour éliminatoire.