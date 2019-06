Le DG des Blues s'emporte contre les employés du TD Garden

Le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, était de mauvais poil au TD Garden de Boston, à la veille du match no 7 de la finale de la Coupe Stanley.

Les Blues devaient embarquer sur la glace à 13h30, mardi, à la suite de l’entraînement des Bruins qui commençait à 11h30. Or, les Bruins ont passé un peu plus de temps que prévu sur la patinoire et Armstrong ne trouvait pas assez rapide à son goût le personnel chargé du resurfaçage.

«Faisons en sorte que la glace soit prête! Faites votre [juron] de travail!», a-t-il crié aux employés, selon le St. Louis Post-Dispatch.

La même source rapporte qu’un des conducteurs de zamboni aurait ensuite dit à Armstrong - alors que ce dernier quittait les lieux - qu’il «aurait pu être plus sympathique. Qui a uriné dans tes céréales?»

Le DG des Blues serait revenu pour présenter ses excuses aux employés.

La formation du Missouri avait la chance de remporter la première coupe Stanley de son histoire, dimanche, lors du sixième match de la série finale. Les Bruins l’ont toutefois emporté 5-1 pour forcer la tenue d’un match ultime à Boston.