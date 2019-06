La France trébuche devant le Turquie

La France, championne du monde en titre, a trébuché en Turquie (2-0), tandis que l'Italie a dompté la Grèce (3-0) et l'Allemagne a assuré au Bélarus (2-0) samedi, lors des qualifications pour l'Euro 2020 de soccer.

Dans l'enceinte surchauffée de Konya, en Anatolie, les Turcs ont renversé la France en première période en l'espace de 10 minutes, grâce à des buts de Kaan Ayhan (30e) et Cenzig Ünder (40e). La Turquie s'empare ainsi de la première place du groupe H (9 pts), devant la France (6 pts), à égalité avec l'Islande, qui a battu l'Albanie 1 à 0.

L'Italie, privée du dernier Mondial en Russie, n'a laissé aucune chance à la Grèce en inscrivant les trois buts de la victoire elle aussi en première période et en l'espace de 10 minutes, à la faveur de Nicolo Barella (23e), Lorenzo Insigne (30e) et Leonardo Bonucci (33e). Les Azzurri conservent la tête du groupe J (9 pts), devant la Finlande (6 pts) qui a battu la Bosnie 2 à 0.

L'Allemagne a ramené trois points du Bélarus avec un but lors de chaque période, Leroy Sané ouvrant le score à la 12e et Marco Reus doublant la mise à la 62e. Les hommes de Joachim Löw restent 2e du groupe C (6 pts) avec un match en moins que l'Irlande en tête (9 pts).

La Belgique, qui n'a eu aucune difficulté à s'imposer sur son terrain face au Kazakhstan (3-0), conserve la tête du groupe I avec 9 points, devant la Russie (6 pts), qui a écrasé Saint-Marin 9 à 0.

Groupe C

Estonie - Irlande du Nord 1 - 2

Bélarus - Allemagne 0 - 2

Groupe E

Croatie - Pays de Galles 2 - 1

Azerbaïdjan - Hongrie 1 - 3

Groupe H

Islande - Albanie 1 - 0

Moldavie - Andorre 1 - 0

Turquie - France 2 - 0

Groupe I

Russie - Saint-Marin 9 - 0

Belgique - Kazakhstan 3 -0

Écosse - Chypre 2 - 1

Groupe J

Arménie - Liechtenstein 3 - 0

Finlande - Bosnie 2 - 0

Grèce - Italie 0 - 3