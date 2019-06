Le défenseur des Canadiens de Montréal Victor Mete a disputé les deux dernières campagnes avec le Tricolore. Ainsi, il a pu bénéficier des précieux conseils de son partenaire de jeu habituel, le capitaine, Shea Weber.

La veille, son coéquipier Max Domi avait encensé Weber dans une entrevue accordée à TVA Sports.

«Weber est à mon avis le meilleur capitaine de la Ligue nationale de hockey en ce moment, avait-il lancé. Nous sommes vraiment chanceux de l'avoir.»

Et Mete ne pourrait pas plus être en accord.

«En fait, il me laisse faire tout ce que je veux pourvu que je sois là pour lui (lorsqu’il en a besoin), a souligné le défenseur, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Des fois, lorsqu’il voit que j’aurais pu faire quelque chose de mieux, il me le dit au banc lorsqu’il en a l’occasion.»

Mete, qui a grandi à Toronto, a également discuté de l’ambiance qui peut régner à Montréal lors d’événements sportifs. Le défenseur, qui est un partisan des Raptors de Toronto, a paru un peu surpris de voir tout ce monde sur la rue Peel qui regardait le match face aux Warriors de Golden State, la veille. Toutefois, selon lui, rien ne peut battre l’ambiance qui règne au Centre Bell.

«Je suis souvent allé aux parties des Maple Leafs lorsque j’étais plus jeune, a confié Mete. Je pensais que cette atmosphère était cool, mais j’ai été en mesure de voir cette atmosphère à Montréal, qui est 100 fois mieux.»

Le joueur d’arrière, qui vient tout juste d’avoir 21 ans, a également discuté de sa saison morte.

«Cet été, je veux être plus gros et plus fort tout en gardant ma vitesse, a indiqué Mete. Je suis au gym cinq fois semaines depuis le début du mois de mai et je suis sur la glace presque tous les jours.»

En 120 matchs avec le CH depuis le début de sa carrière, Mete a amassé 20 aides et est toujours à la recherche de son premier but.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Réécoutez Les Partants quand vous le voulez sur QUB Radio