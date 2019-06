Phillip Danault intéresse plusieurs équipes

La dernière saison de Phillip Danault a fait écarquiller les yeux à travers la Ligue nationale de hockey, si bien que des équipes ont manifesté de l'intérêt à son endroit.

«Danault alimente les discussions en raison de sa production l’an dernier, a fait savoir Yvon Pedneault, lundi, à l’émission JiC. Il y a plusieurs équipes qui aimeraient le voir dans un rôle de troisième joueur de centre.»

«Je ne dis pas que les Canadiens vont l’échanger, je parle d’un intérêt à travers la ligue», a-t-il précisé.

Pedneault a mentionné les Oilers d'Edmonton, à titre d'exemple, comme une équipe qui aurait besoin de Danault. La formation albertaine pourrait bénéficier des services d’un joueur de centre responsable qui saurait épauler Connor McDavid et Ryan Nugent-Hopkins.

Il semble évidemment fort improbable que l'attaquant change d'adresse au cours de l'été, compte tenu de ses récents succès et de son rôle important au sein de l'équipe. Danault a été l'attaquant le plus utilisé du CH en 2018-2019 et il représente l'une des plus belles acquisitions du directeur général Marc Bergevin.

Mise en garde

L'animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie croit d'ailleurs qu'il serait hasardeux de se départir du Québécois, surtout dans l'immédiat, sachant que l'espoir Ryan Poehling n'est pas encore établi à Montréal.

«Je pense qu'il peut en donner encore plus, même s'il est déjà très utile à cette équipe», a-t-il soutenu.

Lajoie, Pedneault et Mike Bossy s'accordent toutefois pour dire que la situation de Danault dépendra de la progression de Jesperi Kotkaniemi et de Poehling.

