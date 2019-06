Les Remparts ajoutent deux attaquants américains

Les Remparts de Québec ont ajouté les attaquants Matt Copponi et Casey Raffone à leur filière lors du traditionnel repêchage des joueurs américains, lundi matin.

Et à en croire le directeur général adjoint de l’équipe, Christian Vermette, les chances sont bonnes que les deux soient présents au camp d’entraînement en août prochain.

L’attaquant Copponi a été choisi avec le huitième choix au total, tandis que Raffone est devenu la propriété des Remparts au 26e rang.

«Si je me fie aux discussions qu’on a eues avec les deux, je dirais qu’il y a de très bonnes chances qu’ils soient au camp. Par contre, il faut en prendre et en laisser. C’est arrivé souvent dans le passé que des joueurs avaient mentionné leur intérêt pour ne finalement pas se présenter», a estimé Vermette.

Joueurs offensifs

Copponi est un joueur de centre droitier de 5 pi et 8 po et 130 lb. Avec le Mansfield High School du Massachusetts, l’an dernier, il a inscrit 36 points en 21 parties.

«La première chose qui saute aux yeux en voyant Copponi, c’est qu’il constitue un excellent fabricant de jeu jouant avec beaucoup de vitesse. Même s’il n’est pas le plus gros, lui, il ne le sait pas. Il joue plus gros que sa taille et il le fait avec beaucoup de combativité», l’a décrit Vermette qui combine les fonctions de directeur général adjoint et de recruteur-chef avec les Diables rouges.

Quant à Raffone, il a passé la dernière campagne avec les Selects de l’Académie de hockey de la South Kent School au Connecticut, une formation qui comptait notamment dans ses rangs le premier choix des Saguenéens de Chicoutimi au repêchage de samedi dernier, Oscar Plandowski. En 57 parties, il a récolté 36 points.

«On parle d’un joueur avec de bonnes habiletés offensives. Il doit toutefois améliorer la constance dans son jeu», a précisé le recruteur qui le croit capable de devenir un bon joueur offensif dans la LHJMQ, s’il décidait de s’y joindre.

Chalmers hésite

D’ailleurs, les Remparts avaient jeté leur dévolu sur le défenseur droitier américain Connor Chalmers samedi dernier en 14e ronde, puisqu’il avait signalé son intérêt à jouer pour les Diables rouges.

Toutefois, il semble que l’arrière n’est plus convaincu à 100% de vouloir poursuivre sa carrière dans la LHJMQ.

Ailleurs dans l’Est, les Saguenéens ont jeté leur dévolu sur l’ailier droit Jake Bongo et le défenseur Timothy Fitzpatrick, tandis que l’Océanic de Rimouski a mis la main sur le défenseur Thomas Messineo et l’attaquant Brendan Gibbons. Le Drakkar de Baie-Comeau a quant à lui sélectionné le gardien Jake Fillion et le joueur de centre Zachary Mooers.