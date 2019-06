Les Bruins ont encore plein de réserves, assure Cassidy

Même si la longue saison régulière et les séries éliminatoires ont laissé des traces, l’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, n’a aucune inquiétude quant à l’état de ses troupes avant le septième match de la finale de la coupe Stanley prévu mercredi.

À en juger par ses déclarations émises lundi, au lendemain du gain de 5 à 1 de ses hommes aux dépens des Blues de St. Louis dans le sixième match de la série, le réservoir d’essence des Bruins n’a pas besoin d’un plein. L’équipe, à commencer par le gardien Tuukka Rask, roule à la vitesse maximale.

«Il nous en reste beaucoup, nous avons encore énormément à offrir», a-t-il dit durant son point de presse.

«Hier soir [dimanche], nous avions pas mal d’énergie dans cette rencontre sans lendemain. Je ne pense pas que tout reposait sur l’émotion ou l’adrénaline. Évidemment, vous saviez tous ce qui était à l’enjeu et mercredi, ce sera encore un peu cela. Nous sommes en bon état. Nous avons perdu un joueur, Matt Grzelcyk, qui n’est pas revenu à ce jour. [...] Zdeno [Chara] a été touché, mais il n’a pas manqué de match. Pour le reste, nous sommes relativement en santé à ce stade de la campagne, a-t-il poursuivi. Nous avons bien tenu le coup et c’est pourquoi je ne crois pas que notre niveau d’énergie constituera un problème mercredi.»

La pression? Pas un problème

Le fait que la partie décisive se jouera au TD Garden est loin d’effrayer Cassidy. L’atmosphère électrique, la présence de la coupe à l’intérieur de l’édifice et les partisans déambulant dans les rues peuvent certes représenter des sources de distraction pour tout hockeyeur professionnel. Néanmoins, cela n’empêchera pas les Bruins de faire leur travail, selon leur pilote.

«Notre groupe de leaders est déjà passé par là. Il y a aussi déjà eu des matchs 7 avant la finale. Et lors de notre dernier, on a survécu. C’était à domicile, en première ronde contre les Maple Leafs de Toronto. La coupe n’était pas à l’enjeu, mais si on ne gagnait pas, nos chances de continuer étaient ruinées. Nos gars sont habitués à un certain niveau de pression. Dans cette situation, je pense que les deux équipes vont la ressentir. Toute formation de la ligue aimerait échanger sa place contre la nôtre, donc on est bien à l’aise», a-t-il expliqué.