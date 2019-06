«Je suis amer» - Max Domi

L'attaquant des Canadiens de Montréal Max Domi a connu la meilleure saison de sa carrière en 2018-2019 avec 72 points, dont 28 buts, mais ce ne fut pas suffisant pour amener les siens en séries éliminatoires.

L'athlète de 24 ans en est d'ailleurs encore fort déçu et il a regardé le sixième match de la finale de la Coupe Stanley avec une certaine amertume.

«C'est un sujet délicat, a-t-il admis lors d'un entretien avec TVA Sports, lundi. C'est certain que j'ai regardé la rencontre, je suis un fan de hockey, mais c'est difficile. Je suis amer, mais c'est probablement une bonne chose. Je ne crois que pas que ce serait bien d'être excité de regarder un match de la finale, j'aimerais plutôt en faire partie.

«C'était difficile à accepter pour nous en fin de campagne et nous devrons nous servir de cette déception la saison prochaine pour rebondir.»

Lors des dernières semaines, des rumeurs ont lié les noms du défenseur Erik Karlsson et de l'attaquant Matt Duchene à Montréal.

Même si Domi croit en ses coéquipiers, il avoue que de l'aide de cette trempe ne ferait certainement pas de mal à l'équipe.

«Je ne suis pas le directeur général, mais c'est certain que le fait d'ajouter un joueur qui fait partie de l'élite rend ta formation meilleure, a-t-il dit.

«Cela dit, on a un groupe spécial et je crois en celui-ci. Mais quand tu peux ajouter un gars de ce calibre, tu ne peux pas dire non. Je suis sûr que Marc Bergevin et Claude Julien font leur boulot. Ce n'est pas de mon ressort, mais je serais certainement heureux d'accueillir un joueur comme ça à Montréal.»

De bons mots pour Weber et Drouin

Domi a également eu de très bons mots pour ses coéquipiers Shea Weber et Jonathan Drouin.

Lorsque questionné sur le leadership au sein du groupe, il a mentionné plusieurs joueurs, mais il a eu des étoiles dans les yeux en parlant du capitaine.

«Weber est à mon avis le meilleur capitaine de la Ligue nationale de hockey en ce moment, a-t-il lancé. Nous sommes vraiment chanceux de l'avoir.»

Et il a également parlé en bien de son bon ami Drouin et de son sens de l'humour développé.

«Jonathan est absolument hilarant, a-t-il admis. Il me fait rire chaque jour, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur. Il m'a grandement aidé quand je suis arrivé ici et il a facilité mon intégration. C'est un joueur incroyable, mais aussi une très bonne personne.»

Voyez l'entrevue complète de Max Domi avec Geneviève Tardif dans la vidéo ci-dessus.