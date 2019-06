Félix Auger-Aliassime aux portes du top 20

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, même s'il a fait l'impasse sur le tournoi de Roland-Garros, a grimpé d'une position au classement de l'ATP, nouvellement publié lundi.

L'athlète de 18 ans pointe désormais au 21e rang mondial, aux portes du top 20.

Cette hausse s'explique par la chute de 20 places de l'Italien Marco Cecchinato (maintenant 39e). Ce dernier avait atteint les demi-finales à la Porte d'Auteuil en 2018, mais perdant la majorité des 720 points de classement alors acquis en raison d'une défaite au premier tour en 2019.

Auger-Aliassime amorce la courte saison sur gazon au tournoi de Stuttgart, en Allemagne, où il est le septième favori du tournoi. Il affrontera le Letton Ernests Gulbis au premier tour

Les compatriotes d'Auger-Aliassime, Milos Raonic et Denis Shapovalov, qui participent également au tournoi de Stuttgart, sont, respectivement, 18e et 25e.

Nadal impérial à Roland-Garros, mais toujours loin de Djokovic

Rafael Nadal a bien remporté un incroyable 12e titre à Roland-Garros, mais il reste no.2 mondial et loin de Novak Djokovic, demi-finaliste à Paris.

Dominic Thiem, finaliste malheureux face à Nadal pour la deuxième année d'affilée, conserve sa quatrième place mondiale, derrière Roger Federer qui a atteint les demi-finales pour son retour sur la terre battue parisienne où il n'était plus apparu depuis 2015.

Alexander Zverev (5e) et Stefanos Tsitsipas (6e) ne bougent pas non plus après avoir atteint respectivement les quarts et les huitièmes de finale.

En revanche, Karen Khachanov progresse de deux places grâce à son quart de finale et atteint la 9e place ATP, soit le meilleur classement de sa carrière.

Fabio Fognini, huitième de finaliste à Roland-Garros et vainqueur à Monte-Carlo en avril, continue sa progression au 10e rang (+2), son meilleur classement.

Stan Wawrinka, auteur d'un magnifique tournoi à Paris où il n'a chuté qu'en quarts de finale face à Federer, bondit de neuf places et pointe cette semaine au 19e rang mondial. Blessé longuement, l'ancien no.3 avait chuté à la 263e place le 11 juin 2018. Un an plus tard, il retrouve un Top20 qu'il avait quitté le 19 mars 2018.

Autre blessé chronique, Juan Martin Del Potro chute de 3 places (12e) après sa défaite en huitièmes, lui qui avait atteint les demies en 2018.

Classement ATP

Novak Djokovic (SRB) 12.715 pts Rafael Nadal (ESP) 7.945 Roger Federer (SUI) 6.670 Dominic Thiem (AUT) 4.685 Alexander Zverev (GER) 4.360 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.215 Kei Nishikori (JPN) 4.040 Kevin Anderson (RSA) 3.565 Karen Khachanov (RUS) 2.980 (+2) Fabio Fognini (ITA) 2.785 (+2) John Isner (USA) 2.715 (-1) Juan Martin Del Potro (ARG) 2.695 (-3) Daniil Medvedev (RUS) 2.625 (+1) Borna Coric (CRO) 2.525 (+1) Marin Cilic (CRO) 2.395 (-2) Gaël Monfils (FRA) 2.055 (+1) Nikoloz Basilashvili (GEO) 1.970 (-1) Milos Raonic (CAN) 1.960 Stan Wawrinka (SUI) 1.715 (+9) Roberto Bautista Agut (ESP) 1.690 (+1)

Barty grimpe à la 2e place, Halep chute à la 8e

Ashleigh Barty est devenue officiellement la no.2 mondiale après avoir décroché son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros, selon le classement WTA publié lundi dans lequel Simona Halep, qui défendait son titre à Paris, a chuté à la huitième place (-5) après son élimination en quarts.

Éliminée prématurément au troisième tour sur la terre battue parisienne, Naomi Osaka conserve son trône grâce notamment à l'hécatombe parmi les favorites.

Finaliste, Marketa Vondrousova fait un bond de 22 places et atteint le 16e rang, son meilleur classement à 19 ans.

Les demi-finalistes Johanna Konta et Amanda Anisimova progressent également dans la hiérarchie: la Britannique est désormais 18e (+8) et l'Américaine est 26e (+25), son meilleur classement à 17 ans.

La Canadienne Bianca Andreescu est toujours 23e alors que la Québécoise Eugenie Bouchard est 78e (-1).

De son côté, la jeune Québécoise de 16 ans Leylah Annie Fernandez, qui a remporté Roland-Garros chez les juniors, est désormais au troisième échelon du classement junior de l'ITF.

Classement WTA