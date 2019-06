Un sourire à 100 000 $

Scott Berry a toutes les raisons de sourire. En effet, cet infatigable partisan des Blues de St. Louis pourrait en effet remporter un bon magot si son équipe favorite remporte la coupe Stanley.

Il pourrait en effet convertir 400 $ en 100 000 $ si la formation du Missouri peut soulever le précieux trophée.

Berry avait pris le pari lorsqu’il était à Las Vegas pour le travail au mois de janvier. Ça, c’était avant le début de l’incroyable odyssée des Blues alors qu’ils croupissaient dans les bas-fonds du classement.

«J’ai placé ce pari avec mon cœur et non avec ma tête, a confié Berry à TVA Sports, avant le début du sixième match entre les Blues et les Bruins. Je suis un partisan depuis le jour où je suis né.

«Ils ont eu un bon calendrier préparatoire, mais ont connu première moitié de saison difficile. Mais tout peut arriver.»

La cote était à 250 pour 1. Et oui, tout peut arriver.

Voyez l’entrevue de Marc-André Perreault avec Scott Berry dans la vidéo ci-dessus.