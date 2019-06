Rory McIlroy dans une classe à part à l’Omnium canadien

Grâce à une formidable quatrième ronde de 61 (-9), qui lui a permis de conclure avec un cumulatif de 258 (-22), Rory McIlroy a remporté les honneurs de l’Omnium canadien, dimanche, à Hamilton en Ontario.

Le Nord-Irlandais a littéralement survolé la compétition, enregistrant neuf oiselets, un aigle et deux bogueys à sa dernière sortie. Il s’agit pour lui d’une deuxième victoire cette saison et d’une 16e en carrière sur le circuit de la PGA.

McIlroy a terminé sept coups devant ses plus proches rivaux, l’Irlandais Shane Lowry et l’Américain Webb Simpson. Ces derniers ont conclu à égalité au deuxième rang avec des cumulatifs de 265 (-15).

Les Américains Brandt Snedeker et Matt Kuchar se sont classés quatrièmes et ont terminé à neuf coups de McIlroy.

Pour sa part, le Canadien Adam Hadwin a conclu au sixième rang, à 10 coups du vainqueur, après avoir joué la normale de 70 dimanche.

Un premier titre cette saison pour Lexi Thompson

En réussissant un aigle au 18e trou de la troisième ronde, dimanche, à Galloway au New Jersey, Lexi Thompson est passée devant la Sud-Coréenne Jeongeun Lee pour remporter la Classique Shoprite.

Il s’agit d’un premier titre cette saison et d’un 11e en carrière sur le circuit de la LPGA pour l’Américaine, qui pointe au quatrième rang du classement mondial.

Troisième à l’issue de la deuxième ronde, Thompson a retranché quatre coups à la normale de 71 à sa dernière sortie. Elle a notamment enregistré cinq oiselets, un aigle et trois bogueys. La golfeuse de 24 ans a conclu le tournoi avec un cumulatif de 201 (-12).

Après avoir mené tout au long de l’épreuve, Lee a dû se contenter du deuxième rang. La Sud-Coréenne a connu une fin de parcours compliquée, commettant trois bogueys à ses six derniers trous. Des oiselets aux 16e et 18e fanions ne lui ont pas permis de reprendre sa place au sommet. Lee a finalement rapporté une carte de 70 (-1) et a terminé à un coup de Thompson.

L’Américaine Ally McDonald a pris le troisième rang avec un cumulatif de 204 (-9).

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a connu une excellente troisième ronde de 67 (-4). Cette performance lui a permis de terminer au 11e rang à huit coups de la gagnante. L’Ontarienne Brooke M. Henderson a également fini 11e après avoir réalisé une dernière ronde de 68 (-3).

Pour sa part, l’Ontarienne Alena Sharp s’est classée 21e avec un total de 210 (-3).