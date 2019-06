Patrick Roy a le sens du devoir accompli

Patrick Roy et les Remparts de Québec sont repartis du Centre Vidéotron avec le sentiment du devoir accompli, samedi, après avoir renfloué de 16 joueurs leur banque d’espoirs, incluant deux à la ronde initiale, au repêchage de la LHJMQ.

Roy avait promis qu’il ferait tout en son possible pour mettre la main sur un deuxième choix en première ronde. Il a mis son plan à exécution en obtenant la 15e sélection au total appartenant au Drakkar en cédant quatre choix parmi les rondes numéro deux et trois cette année et en 2020, incluant le 26e au total de l’encan d’hier.

Après avoir sélectionné l’attaquant format géant Nathan Gaucher au huitième échelon, les Remparts ont jeté leur dévolu sur le Néo-Écossais Jacob Melanson en retournant sur le podium pour une deuxième fois.

«Je suis emballé. On a touché à plusieurs positions. On est super content, que ce soit Gaucher, Melanson, Truchon ou ceux qu’on a pris jusqu’à la fin. C’est un beau repêchage pour nous. On est content de la façon dont ça s’est passé [...] Je suis excité parce qu’on n’a pas eu de talent de même avec les Remparts dans un repêchage depuis longtemps», a souligné le grand manitou des Diables rouges.

Roy était prêt à sacrifier plusieurs choix pour s’assurer les services de Melanson, un ailier droit de 5 pi 10 po qui a évolué à Pictou la saison dernière.

«Parce que c’est un ailier droit et les ailiers droits sont rares. On savait qu’il partirait à Bathurst au choix avant. C’était le prix à payer. On ne voulait pas toucher à notre choix de première ronde en 2020, alors on était plus ouvert à donner des choix de deuxième et troisième rondes», a expliqué le «33».

Des jeunes aux anges

Répertorié au 12e rang par le Centre de soutien au recrutement, Gaucher jubilait après avoir fait son entrée dans la famille des Remparts. Son frère Jacob s’aligne à Val-d’Or. Et sa charpente de 6 pi 2 po et 187 lb impressionne.

«Je suis vraiment surpris, mais c’est une belle surprise. Je suis vraiment content d’être dans l’organisation des Remparts. J’ai vraiment hâte d’être coaché par un individu comme Patrick Roy. J’ai joué ici au Tournoi pee-wee en finale et c’était vraiment incroyable de jouer sur cette patinoire», a dévoilé ce produit des Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui dit apprécier le jeu robuste.

«On cherchait un centre et il est droitier en plus. On sait qu’on a [Félix] Bibeau et [Andrew] Coxhead, mais ils vont jouer sur 20 ans et 19 ans, alors il faut protéger l’avenir des Remparts», a détaillé le directeur des opérations hockey.

Quant à Melanson, son cœur s’est emballé à l’annonce de la transaction.

«J’avais entendu dire que Patrick pourrait bouger pour obtenir un choix plus élevé. Ils l’avaient dit à mon agent. Je suis excité, c’est l’enfer ce qui se passe présentement. Quand je voyais les tractations sur le plancher, c’est incroyable, je t’en passe un papier. Je voyais 10 ans d’efforts sur le point d’être récompensé et mon rêve devenir réalité», a raconté l’adolescent de 16 ans.

Le risque Malatesta

Les Remparts ont pris un risque au septième tour en repêchant l’attaquant James Malatesta, un espoir de premier tour issu des Lions du Lac St-Louis qui a glissé en raison de ses engagements auprès de l’Académie Kimball Union dans le New Hampshire. Blessé une partie de la saison, Malatesta a récolté 11 buts et 23 points en 16 rencontres éliminatoires. Roy lui lâchera un coup de fil dimanche.