L’avantage numérique n’est pas à blâmer selon Perron

L’attaquant des Blues David Perron ne croit pas que l’avantage numérique en difficulté n’est pas la raison de la cuisante défaite de son équipe, lors du sixième match, dimanche.

«Je ne pense pas que c’est la raison de notre défaite ce soir [...] on a quand même eu des chances, on a pris de bons lancers, mais je pense que certaines erreurs on fait la différence», explique-t-il en entrevue d’après-match.

Le jeu de puissance de St. Louis connait des ratés au cours de cette finale, alors que les joueurs déployés n’ont inscrit qu’un seul but en telle situation.

Le Québécois veut cependant oublier ce match le plus rapidement possible et se concentrer sur le septième duel qui aura lieu, mercredi, à Boston.

«Je suis excité pour le prochain match», conclut-il.

