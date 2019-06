«Jurassic Park»: des partisans des Raptors en file pendant TROIS JOURS

Les partisans des Raptors sont dans une classe à part et ils le prouvent encore une fois, alors que deux irréductibles faisaient déjà la file d’attente pour entrer dans le «Jurassic Park», plus de deux jours avant le début de la cinquième rencontre.

Originaires de Cambridge en Ontario, Angie Taylor et Tyler Seaton ont monté leur petit campement parmi les barrières indiquant le trajet de la file d’attente, à peine une heure après la fin du quatrième match opposant leur équipe favorite aux Warriors de Golden State.

«Il y a une salle de bain tout près et nous nous relayons pour dormir [...] C’est une occasion en or d’assister à quelque chose qui pourrait ne plus jamais se reproduire et nous avons l’intention d’y être», explique Seaton.

Avec une avance de 3-1 dans la série finale de la NBA, Toronto revient à la maison avec l’intention d’en finir avec les champions en titre, lundi.