Les Sags s'élancent pour deux coups de circuit

Le directeur général des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, s’est élancé pour le coup de circuit deux fois plutôt qu’une, samedi, en sélectionnant deux joueurs ayant signifié leur intérêt à évoluer aux États-Unis, avec ses deux premières sélections.

Avec le dernier choix de la première ronde, le 18e au total, Jean et son équipe de recruteurs ont annoncé la sélection du défenseur natif d’Halifax Oscar Plandowski. Puis, avec le 29e choix de la deuxième ronde, ils ont mis la main sur l’arrière des Estacades de Trois-Rivières Jacob Guévin.

Plandowski figurait au 13e rang sur la liste du Centre de soutien au recrutement (CSR) tandis que Guévin était 19e.

«Ce sont deux joueurs que j’avais dans mon top-10. On pensait qu’aux rangs 18 et 29, on ne pouvait pas les laisser passer. On a deux choix, soit on se plaint et on chiale contre les récalcitrants ou on en sélectionne et on essaie de les convaincre. On a décidé de prendre cette option-là», a mentionné Jean après coup.

Confiant

Difficile pour lui, à l’heure actuelle, d’évaluer les chances des Sags de convaincre les deux défenseurs de joindre les rangs de l’équipe pour la saison 2019-2020. Par contre, il croit avoir tout ce qu’il faut pour combler les besoins des deux jeunes hockeyeurs.

«Pour nous, c’est une situation parfaite. Ils auront la chance de jouer avec des gars comme Hendrix Lapierre, Théo Rochette et William Dufour, tous des gars qui vont être repêchés très haut au prochain repêchage de la LNH. S’ils veulent attirer l’attention des recruteurs de la Ligue nationale, ils seront au bon endroit et, à 16 ans, ils vont avoir une chance de jouer dans une très bonne équipe.»

Plandowski réfléchit

Oscar Plandowski, qui a déjà signalé l’intention d’évoluer pour l’Université Quinnipiac à partir de la saison 2021-2022, n’écarte pas de façon définitive l’avenue de la LHJMQ, au contraire. Toutefois, samedi, il n’était pas prêt à s’engager à 100 %, d’un côté comme de l’autre.

«Je réfléchis. À l’heure actuelle, j’ai une entente avec l’Université Quinnipiac, mais j’évalue aussi l’option de la LHJMQ. Pour l’instant, je veux me concentrer sur ma préparation physique estivale et travailler fort. Ensuite, on verra ce qui va se passer. Je désire garder toutes mes options ouvertes et j’aurai une décision à prendre cet été.»

Par ailleurs, les Sags ont écrit l’une des belles histoires de ce repêchage en sélectionnant, en 12e ronde, le gardien de but Mareck Jean, le fils de Yanick.