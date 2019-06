Les Rays dominent les Red Sox

Travis d’Arnaud a claqué un circuit de trois points dans la victoire de 9 à 2 des Rays de Tampa Bay face aux Red Sox, samedi, à Boston.

Pour la formation de la Floride, il s’agit d’une quatrième victoire en autant de matchs.

D’Arnaud a donné le ton à la rencontre pour les visiteurs en cognant son troisième circuit de la saison en deuxième manche, alors que Ji-Man Choi et Willy Adames étaient sur les sentiers.

Brandon Lowe en a rajouté peu après en frappant un simple productif. Lowe a produit deux points dans la victoire.

Les Rays ont terminé le match en force, marquant quatre points en neuvième manche.

Du côté des Red Sox, Jackie Bradley fils a réussi sa cinquième longue balle de la saison.

Ryan Yarbrough (5-2) a connu un bon match au monticule pour les Rays en allouant deux points, dont un mérité, et quatre coups sûrs en sept manches et deux tiers. Il a également réussi sept retraits sur des prises.

La défaite a été portée au dossier de Josh A. Smith (0-2), qui a concédé quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches.

Zack Greinke muselle les Jays

À Toronto, les lanceurs des Diamondbacks de l’Arizona ont limité les Blue Jays à cinq coups sûrs dans une victoire de 6 à 0.

Le partant Zack Greinke n’a concédé que quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail en plus de réaliser sept retraits au bâton.

En relève, Andrew Chafin, Yoshihisa Hirano et Matt Andriese ont été tout aussi solides pour préserver le blanchissage des Diamondbacks.

Sur le plan offensif, Nick Ahmed s’est illustré en produisant deux points à l’aide d’un simple et d’un ballon-sacrifice. Pour leur part, Alex Avila et Kevin Cron ont chacun frappé un circuit en solo.

Aaron Sanchez a encaissé le revers du côté des Jays. Le lanceur droitier a accordé cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches.

La formation torontoise tentera d’éviter le balayage face aux Diamondbacks et de signer une première victoire en quatre matchs, dimanche après-midi.