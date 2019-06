Les Bruins doivent réussir un rare tour de force

Publié aujourd'hui à 18h27

Mis à jouraujourd'hui à 18h32

Les Bruins de Boston tenteront de réaliser un tour de force.

Ils veulent devenir la 9e équipe de l’histoire de la Ligue nationale à gagner la coupe Stanley après avoir tiré de l’arrière 3-2 dans la finale (série 4 de 7).

La bonne nouvelle pour eux, c’est qu’ils ont réalisé l’exploit lorsqu’ils ont gagné le précieux trophée en 2011.

Patrice Bergeron, Zdeno Chara, David Krejci et Brad Marchand étaient de la formation. Tuukka Rask était le réserviste du gardien partant, Tim Thomas. Les cinq joueurs sont de retour en 2019.

En 2011, les Bruins avaient gagné le sixième match à Boston avant de signer la victoire dans le duel ultime à Vancouver.

Cette année, les Bruins doivent remporter le sixième duel à St. Louis afin de forcer la présentation d’un match no 7 à Boston.

En 2004, le Lightning s’est retrouvé dans la même position que les Bruins de 2019. Pour forcer un match no 7, le Lightning devait gagner la sixième partie à Calgary. Le Lightning l’avait fait grâce à un gain acquis en deuxième période de prolongation. Martin St-Louis avait joué les héros. Plusieurs, toutefois, se souviennent davantage du but qui n’avait pas été accordé à Martin Gélinas et qui aurait permis aux Flames de gagner cette rencontre.

L’Avalanche de 2001 aussi avait vécu le même scénario que les Bruins de 2019. La troupe de Bob Hartley tirait de l’arrière 3-2 dans la finale contre les Devils. Patrick Roy avait signé un blanchissage au domicile des Devils dans le match no 6. Dans le septième match présenté à Denver, l’Avalanche avait gagné pour permettre à Raymond Bourque de gagner enfin la Coupe Stanley.

Voici les 8 équipes qui ont comblé un retard de 3-2 en finale de la Coupe Stanley.

2011 : Bruins de Boston (vs Vancouver)

2009 : Penguins de Pittsburgh (vs Detroit)

2004 : Lightning de Tampa Bay (vs Calgary)

2001 : Avalanche du Colorado (vs New Jersey)

1971 : Canadiens de Montréal (vs Chicago)

1964 : Maple Leafs de Toronto (vs Detroit)

1950 : Red Wings de Detroit (vs N.Y. Rangers)

1942 : Maple Leafs de Toronto (vs Detroit)