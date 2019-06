Omnium canadien : Scott Brown et Matt Kuchar passent en tête

Les Américains Scott Brown et Matt Kuchar se sont emparés de la tête du classement de l’Omnium canadien, vendredi, à Hamilton en Ontario, en retranchant sept coups à la normale de 70 lors de la deuxième ronde. De son côté, le Canadien Nick Taylor a livré une autre belle performance pour se maintenir à un coup des meneurs.

Brown et Kuchar ont tous deux bondi de six places grâce à leurs performances du jour. Brown a réussi cinq oiselets et un aigle, tandis que Kuchar a enregistré huit oiselets et un boguey. Après 36 trous, ils présentent des pointages cumulatifs de 128 (-12).

Taylor a quant à lui réalisé une ronde de 65 (-5) au cours de laquelle il a obtenu quatre oiselets et un aigle, et commis un boguey. Il partage le troisième rang avec l’Américain Brandt Snedeker.

Le Canadien Adam Hadwin, qui a rapporté une carte de 66 (-4) vendredi, est présentement sixième à trois coups de la tête. Ses compatriotes Mackenzie Hughes et Ben Silverman sont septièmes avec des cumulatifs de 132 (-8).

Silverman a connu une deuxième ronde exceptionnelle de 61 (-9), qui lui a permis de gagner 98 places au classement.

Six oiselets pour Anne-Catherine Tanguay

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a remis une carte de 69, vendredi, lors de la première des trois rondes de la Classique Shoprite de la LPGA présentée à Galloway, au New Jersey.

Tanguay, 28 ans, occupe provisoirement le 44e rang, à égalité avec 13 autres golfeuses à l’issue de cette journée.

Un impressionnant total de six oiselets a marqué la journée de Tanguay. Elle aurait pu se hisser encore plus haut au classement, n’eût été d’un double boguey survenu sur une normale 4 de 301 verges, au cinquième trou. Tanguay a aussi ajouté deux bogueys.

La Sud-Coréenne Jeongeun Lee et la Thaïlandaise Pornanong Phatlum partagent la tête avec un pointage de 63 (-8).

L’Ontarienne Alena Sharp a été la meilleure représentante du Canada en totalisant 67 coups. Elle a obtenu cinq oiselets et un boguey et prend la 15e position. Brooke M. Henderson a joué 68 (-3), à la suite de cinq «birdies» et deux bogueys.