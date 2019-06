Noel Acciari se sent coupable, malgré tout

La poussière commençait à retomber chez les Bruins de Boston, vendredi, au lendemain d’une défaite controversée dans le cinquième match de la finale de la coupe Stanley. Toutefois, les sourires sont plutôt rares à l’intérieur du vestiaire, où Noel Acciari nage dans les regrets bien malgré lui.

L’attaquant s’est retrouvé au centre du jeu décisif en troisième période quand Tyler Bozak lui a servi un croc-en-jambe en zone défensive pendant la troisième période de l’affrontement. Les officiels Steve Kozari et Kelly Sutherland n’ont pas sévi et immédiatement après ce geste, David Perron en a profité pour porter le pointage à 2 à 0 en faveur des Blues de St. Louis. Ceux-ci l’ont emporté 2 à 1 et n'en sont plus qu’à une victoire des grands honneurs.

Ayant affirmé en conférence d’après-match que la Ligue nationale de hockey affichait un «œil au beurre noir» en raison des nombreuses erreurs d’arbitrage commises en séries éliminatoires, l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, a utilisé un ton plus modéré, vendredi, tout en ayant une pensée pour Acciari.

«J’ai été très franc hier [jeudi] et mon opinion n’a pas changé. Je pense que cette pénalité non décernée a eu un impact sur la partie de façon négative pour nous, a-t-il dit lors d’un point de presse. Aujourd’hui est un nouveau jour et nous regardons vers l’avant afin de nous préparer pour la sixième rencontre.»

«D’autre part, j’ai dirigé Noel Acciari pendant longtemps et il travaille fort pour obtenir la rondelle; c’est son boulot. Il écoule des punitions et bloque des lancers. Après une défaite, c’est difficile. Les instructeurs ne s’adressent généralement pas au groupe, car ils le feront éventuellement. Et en marchant, vous voyez un gars découragé, a-t-il ajouté à propos du joueur d’avant. Il sent qu’il a coûté le match à son équipe. C’est un gars pour qui je me sens mal.»

Se souvenir de la douleur

Aussi, Cassidy a l’intention de rappeler à sa troupe l’adversité l’ayant frappée plus tôt en séries et comment elle a su rebondir.

«Notre jeu devrait nous définir, pas une décision manquée. Ce sera une partie de mon message. Revenons à la série contre les Maple Leafs de Toronto : nous avons perdu le match 5. Il y a eu une reprise vidéo. C’était sur le but de [Auston] Matthews. Certains croyaient qu’il y avait obstruction sur le gardien, d’autres, non. Nous avons dû aller à l’étranger et mettre cela derrière nous», a évoqué le pilote.

«Puis, il y a eu cette rondelle dans le filet de protection à Columbus qui est finalement entrée à l’intérieur de notre cage. Nous avons dû traverser ça. Les mauvaises décisions ne reviendront pas à la surface dans le vestiaire. C’est fini et d’ailleurs, on a bien répondu après celle de jeudi en réduisant l’écart. [...] St. Louis a beaucoup de caractère et l’a montré en poussant plus fort après un jeu raté par les arbitres [au match 3 de la finale de l’Association de l’Ouest]. Nous possédons le même caractère et je crois qu’on mettra le passé derrière nous pour avancer.»

Les deux clubs se retrouveront dimanche au Missouri.