Les Remparts veulent un autre choix de premier tour

QUÉBEC - Patrick Roy n’est pas du genre à rester les bras croisés. Après avoir confirmé deux transactions qui avaient été ébruitées dans les corridors, le grand manitou des Remparts de Québec a l’intention de grimper deux fois plutôt qu’une sur le podium pendant le premier tour du repêchage de la LHJMQ, samedi, au Centre Vidéotron.

Les Remparts détiennent actuellement la huitième sélection au total. Si Roy avait révélé plus tôt cette semaine qu’il serait étonnant qu’il s’avance ou qu’il recule, il a émis le désir de vouloir parler une deuxième fois en ronde initiale.

«Avec le nombre de récalcitrants cette année, ce serait intéressant d’aller chercher un autre choix de première ronde et de prendre un risque. On verra ce qui se passera par la suite», a révélé vendredi l’entraîneur et directeur général qui n’avait pas encore discuté de cette possibilité avec ses homologues sur l’heure du dîner.

Bibeau et Kielb arrivent

C’était un secret de Polichinelle, c’est maintenant officiel : l’attaquant Félix Bibeau, vainqueur de la coupe du Président et de la coupe Memorial avec les Huskies de Rouyn-Noranda, complètera son stage junior à Québec.

Bibeau s’amène en retour de choix de troisième (2020) et cinquième rondes (2021) qui avaient été initialement acquis dans la transaction de Louis-Filip Côté. Les Diables rouges ont également rapatrié le défenseur de 20 ans Darien Kielb, des Olympiques de Gatineau, en compagnie d’une sélection de sixième tour en 2021, en retour du vétéran Matthew Grouchy, d’un choix de quatrième ronde cette année et d’un autre de huitième ronde en 2021.

«À partir du moment où [Romain] Rodzinski a commencé à jouer et que Félix connaissait de bons moments à Rouyn, on se disait que l’avenir était pour être intéressant pour nous. Il va rentrer comme joueur de centre numéro 1 et avec [Andrew] Coxhead, ça va nous donner deux centres de premier plan. On va être dans une belle position», a souligné le 33.

Quant à Kielb, qui avait gagné sa place dans la formation 2016-2017 des Remparts après avoir participé au camp à titre d’invité, il jouera un rôle de mentor à la ligne bleue.

«On ne voulait pas payer un prix astronomique pour un défenseur de 20 ans. Avec Rodzinsky, [Édouard] Cournoyer, [Nicolas]Savoie qui joueront sur 17 ans, et [Dylan] Schives, [Félix-Olivier] Chouinard sur 18 ans, on trouvait qu’on était un peu jeune et on voulait amener un peu d’expérience en défense», a expliqué Roy, confirmant par ailleurs que le défenseur Pier-Olivier Lacombe occupera l’autre casier de joueur de 20 ans.

Cyr à Boisbriand

Par ailleurs, l’Armada de Blainville-Boisbriand a obtenu les services de William Cyr, des Huskies, pour compléter le troc impliquant Joël Teasdale. Défenseur de 20 ans, Cyr entamera sa quatrième campagne dans le circuit Courteau.