Bruce Cassidy cinglant à l'endroit des arbitres

Le but gagnant de David Perron, au match no 5 entre les Blues de St. Louis et les Bruins à Boston, fera jaser longtemps.

À la suite d’un autre exemple de décision controversée en matière d’arbitrage au cours des présentes séries éliminatoires, l’instructeur en chef des perdants s’est vidé le cœur dans le lorsqu’il a été appelé à commenter la réaction de ses joueurs sur le jeu qui a mené à la victoire du clan adverse.

«La réaction au banc était "vous êtes passés à côté de la putain de décision (missed the f-ing call)" pour des raisons évidentes. Après, nous devions nous calmer et jouer.»

Au début de son point de presse, Cassidy a rappelé que Noel Acciari a été obligé de rentrer au vestiaire pour vérifier s’il avait une commotion cérébrale à la suite du geste de Tyler Bozak.

«Ce sont des coups qu’ils veulent éliminer du jeu, non? C’est ce que j’entends souvent dire. Les arbitres l’ont clairement échappé quelques fois ce soir.»

Cassidy, qui reconnait que le rythme des matchs est plutôt rapide, se qualifie de «partisan» lorsqu’il est question du hockey, mais l’arbitrage le laisse perplexe.

«C’est un œil au beurre noir pour le hockey.»

