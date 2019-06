Vladimir Tarasenko s'inspire d'Alexander Ovechkin

Auteur de 11 buts en 23 matchs depuis le début des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, l’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko s'inspire du parcours effectué par son compatriote russe Alexander Ovechkin, il y a un an, avec les Capitals de Washington.

«La chose la plus importante que tu dois apprendre, c’est que tu ne peux pas toujours attendre que les rondelles viennent à toi pour marquer des buts, a indiqué Tarasenko, selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Tu as besoin d’en faire plus pour aider une équipe à remporter la coupe Stanley. C’est la plus grande leçon, et Ovie en était un bel exemple l’an dernier.»

Ovechkin avait complété les éliminatoires de 2018 avec 27 points, dont 15 buts, en 24 parties afin d'aider les Capitals à triompher. À propos de Tarasenko, il totalise 16 points (avant la rencontre de jeudi soir). Depuis le début des séries, seuls Jaden Schwartz et Ryan O’Reilly sont plus productifs que lui chez les Blues.