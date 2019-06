L'expérimenté Jack Capuano débarque à Ottawa

L’ancien entraîneur-chef des Islanders de New York Jack Capuano a été embauché par les Sénateurs d’Ottawa pour donner un coup de main au nouveau pilote du club D.J. Smith.

Les Sénateurs ont annoncé l’arrivée de Capuano, jeudi, à titre d'adjoint à l'entraîneur. Il a conclu un contrat de trois ans.

«Jack possède une vaste expérience dans la Ligue nationale de hockey et il est le candidat idéal pour notre personnel, a commenté Smith. Notre objectif était d'embaucher une personne qui a déjà occupé un poste d'entraîneur-chef dans la LNH. Jack possède cette expérience et encore plus.

«Il a joué en défensive et a été responsable de la défensive et de l'infériorité numérique, a repris l’entraîneur-chef des Sénateurs. Il est méticuleux et travaillant, les joueurs aiment travailler avec lui. Nous sommes heureux d'accueillir Jack ici à Ottawa afin d'aider au développement et la progression de cette équipe.»

Âgé de 52 ans, Capuano débarque à Ottawa après avoir passé les deux dernières saisons à titre d'adjoint à l’entraîneur chez les Panthers de la Floride. Il a auparavant été à la barre des Islanders de 2010 à 2017.

Comme joueur, Capuano a disputé un total de six matchs dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto (1989-1990), les Canucks de Vancouver (1990-1991) et les Bruins de Boston (1991-1992). Il a aussi pris part à 170 matchs dans la Ligue américaine.