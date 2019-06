Lewis Hamilton se moque de Montréal

Le pilote britannique Lewis Hamilton s'est moqué jeudi de la durée des travaux du pont Champlain et de l'inactivité dans les paddocks du circuit Gilles-Villeneuve pendant toutes ces années.

«C'est beau, je n'ai pas tout vu encore, mais bon, ils ont mis 13 ans pour se décider à faire cela alors que c'est l'une des courses les plus populaires...», a-t-il lancé aux médias lorsqu'on lui a demandé ce qu'ils pendait des nouveaux paddocks.

«Ça me surprend qu'ils n'aient pas effectué ces travaux plus tôt, mais bon, c'est bien de voir qu'ils les ont finalement faits. Ça veut dire que la course sera ici pour plusieurs années encore et c'est ce qu'il faut.»

Hamilton en a ensuite profité pour parler des travaux du pont Champlain qui perdurent depuis son arrivée en Formule 1.

«À ce que je peux voir, il y a aussi des travaux à l'extérieur de l'île, ce pont [Champlain], je jure qu'ils travaillent dessus depuis que j'ai fait mes débuts en F1, a-t-il dit en riant. Je ne sais pas si ce sera complété un jour!

«Ils devraient peut-être embaucher les mêmes personnes qui ont fait ces paddocks parce qu'ils ont fait du beau travail.»

Voyez les propos de Lewis Hamilton dans la vidéo ci-dessous.