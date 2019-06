Le’Veon Bell se fait voler pour 520 000 $ en bijoux

Le porteur de ballon des Jets de New York Le’Veon Bell se serait fait voler des bijoux pour une valeur de 520 000 $ par deux femmes, selon un rapport de police.

La nouvelle a été rapportée par plusieurs médias, dont le réseau CNN, jeudi.

Le joueur étoile est allé s’entraîner le 25 mai alors que deux copines à lui sont demeurées dans sa demeure en Floride.

Il est revenu à son domicile deux heures plus tard et a remarqué que des objets avaient été déplacés dans sa garde-robe et que sa boîte à bijoux avait été vidée. Les deux femmes n'étaient plus sur place.

Parmi les bijoux disparus, il y a des chaînes incrustées de diamants, un bracelet et une montre de luxe.

Le service de police de la ville de Hollywood, en Floride, a ouvert une enquête.

Bell a signé un contrat de quatre ans et 52,5 millions $, dont 35 millions $ sont garantis, avec les Jets au mois de mars.