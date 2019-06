Les Yankees évitent le balayage face aux Blue Jays

Aaron Hicks a cogné un circuit de trois points jeudi soir à Toronto, pour aider les Yankees de New York à vaincre les Blue Jays par la marque de 6 à 2. Bien qu’ils aient évité le balayage, les Bombardiers du Bronx ont néanmoins perdu une première série depuis le début du mois de mai.

Avant de perdre deux des trois matchs face aux Jays, les Yankees avaient remporté leurs neuf dernières séries. Les derniers à avoir gagné une série contre la formation new-yorkaise étaient les Diamondbacks de l’Arizona. Ces derniers avaient remporté leurs deux duels face aux Yankees le 30 avril et le 1er mai dernier.

Outre Hicks, DJ LeMahieu s’est également illustré jeudi soir, au Rogers Centre, en produisant deux points à l’aide d’un double et d’un simple. Gio Urshela a généré l’autre point des visiteurs avec son quatrième circuit de la saison.

Du côté des Jays, Eric Sogard a aussi réussi une longue balle en solo.

J.A. Happ (6-3) a bien fait contre son ancienne équipe et a obtenu la victoire. Le lanceur gaucher n’a alloué qu’un point et quatre coups sûrs en sept manches, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises. Pour sa part, Aroldis Chapman a signé son 18e sauvetage de la saison.

La défaite a été portée à la fiche d’Edwin Jackson (0-4), qui a accordé six points, dont deux mérités, en trois manches et un tiers.