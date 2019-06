Les prix de mi-saison de «l’Impact cette semaine»

L’Impact de Montréal a franchi le cap de la mi-saison en battant les Sounders de Seattle au Stade Saputo, mercredi soir.

Pour marquer cette étape importante dans la campagne 2019, toute l’équipe soccer de TVA Sports a distribué des prix de mi-saison aux joueurs de l’Impact.

Qui a été le joueur le plus utile? Le plus amélioré? Le plus habile sur les médias sociaux?

Voyez les gagnants dans ces catégories et dans quelques autres dans la vidéo ci-dessus.

Et dans la vidéo ci-dessous, voyez le segment «la MLS en cinq minutes». Bon visionnement!