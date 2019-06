Justin Robidas prêt à faire le saut

Premier? Deuxième? Troisième? À quelques heures de la séance de sélection de la LHJMQ qui se tiendra samedi au Centre Vidéotron, l’attaquant Justin Robidas ne se préoccupe pas trop à quel rang il entendra son nom.

Il est toutefois convaincu d’une chose: l’équipe qui le repêchera mettra la main sur un joueur affamé malgré son petit gabarit.

À VOIR AUSSI: Joshua Roy au premier rang?

Classé deuxième plus bel espoir de cette cuvée par le Centre de soutien au recrutement (CSR), Robidas pourrait bien voler la vedette à son bon ami Joshua Roy sur le plancher de l’amphithéâtre. Le site indépendant Hockey Prospect le place d’ailleurs au sommet de son classement des meilleurs patineurs disponibles, devant Roy.

«Je veux tomber dans une organisation où je peux avoir un impact dès l’an prochain. L’ordre ne me dérange pas. C’est sûr que plus tôt tu sors, mieux c’est, mais je ne pense pas que ce soit ma priorité. Je veux arriver au camp prêt», a observé le joueur de centre des Cantonniers de Magog en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Un déclic

S’il se dit flatté par ceux qui croient qu’il sera le premier adolescent à enfiler un chandail, Robidas reste humble devant toute cette attention qui a considérablement augmenté depuis ses succès éliminatoires qui ont guidé son club à ravir la coupe Jimmy-Ferrari (22 points en 14 rencontres).

À la Coupe Telus, il a ajouté six buts et 13 points en sept matchs, disant à certains qu’il n’était pas simplement le fils de Stéphane Robidas, l’ancien défenseur ayant disputé près de 1000 matchs dans la LNH.

En saison régulière, il avait inscrit 28 buts et 53 points en 35 matchs. Le Sherbrookois a mis le doigt sur la situation qui lui a permis de trouver son erre d’aller à partir du milieu de la campagne.

«En revenant du Challenge CCM, il a fallu qu’on se relève comme équipe [défaite en finale]. Puis, le départ de Marshall Lessard vers Val-d’Or nous a fait mal, c’était un gros morceau, mais on a été capables de continuer à gagner.»

«Tous les joueurs ont dû lever leur jeu d’une coche, et je pense que moi-même, ça m’a motivé à lever mon jeu d’un cran. On voulait gagner et c’est ce qu’on a fait. Je voulais prouver que j’étais capable de jouer et que ce n’était pas juste à cause de mon père que je suis là», a souligné le jeune homme de 5 pi 7 po et 162 lb, qui se décrit comme un marchand de vitesse.

Une première pour la famille

Si le paternel a été un choix de troisième ronde des Cataractes en 1993 avant d’être la prise du Canadien au septième tour en 1995, il n’a jamais été plongé dans le bain que son fils vit actuellement. Toute la petite famille, incluant sa sœur et ses grands-parents, assistera au moment dans les gradins.

«Il n’a pas vécu un repêchage à ma position. Il n’était même pas présent à son repêchage de la LNH. On vit ça les deux pour une première fois. Ce sera une journée très spéciale.»

Et pourquoi ne pas avoir suivi ses traces à la ligne bleue? «Il voulait m’envoyer en défense, mais moi, je voulais marquer des buts et être offensif!»

L’entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis, Mathieu Turcotte, agira à titre d’analyste sur les ondes de TVA Sports pendant la diffusion de la première ronde.