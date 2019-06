Ces rares conquêtes de championnats au Canada

Avec la présence des Raptors de Toronto en finale de la NBA, l’occasion vient rappeler que les championnats sportifs ont été plutôt rares au Canada dans les dernières décennies.

À lire aussi : Les Raptors reprennent les commandes!

Voici les cinq plus récentes conquêtes d’un club canadien dans un circuit majeur, que ce soit dans la Ligue nationale de hockey, dans le baseball majeur ou dans la Major League Soccer.

2017 - Toronto FC

Le Toronto FC a savouré la plus récente conquête d’une formation canadienne parmi les grandes ligues professionnelles, en 2017, en remportant la Coupe MLS à la suite d’une victoire de 2 à 0 obtenue contre les Sounders de Seattle. Jozy Altidore avait d’abord soulevé la foule du BMO Field, avec un but à la 67e minute, puis Victor Vazquez concrétisait le triomphe en marquant dans les arrêts de jeu.

1993 - Blue Jays de Toronto

Le 23 octobre 1993, dans un véritable scénario de film, Joe Carter frappait un circuit de trois points en fin de neuvième manche pour offrir la Série mondiale aux Blue Jays. Si cette longue balle réussie aux dépens du releveur Mitch Williams, des Phillies de Philadelphie, demeure dans la mémoire collective, il y a lieu de rappeler que Paul Molitor avait obtenu le titre de joueur par excellence de cette finale après avoir obtenu une moyenne au bâton de ,500 (12 en 24) en six parties.

1993 - Canadien de Montréal

Dirigé par l’entraîneur-chef Jacques Demers, le Canadien a remporté la 24e Coupe Stanley de son histoire, le 9 juin 1993, au Forum de Montréal. Mené par le gardien Patrick Roy, le Tricolore avait éliminé Wayne Gretzky et les Kings de Los Angeles en cinq rencontres. Il y a eu le bâton illégal de Marty McSorley dans le deuxième match, puis le clin d’œil de Roy à Tomas Sandstrom pendant la quatrième partie. Doux souvenirs pour de nombreux Québécois!

1992 - Blue Jays de Toronto

Les Blue Jays avaient aussi remporté la Série mondiale, en octobre 1992. Cette fois, la formation torontoise s’était imposée en six matchs face aux Braves d’Atlanta. La victoire décisive de 4-3 des Jays avait été obtenu en 11e manche, au terme d’un match fertile en émotions, à Atlanta. Le gérant Cito Gaston devenait alors le premier gérant afro-américain à diriger une équipe au championnat du baseball majeur.

1990 - Oilers d’Edmonton

Même s’ils ne comptaient plus sur les services de Gretzky, échangé aux Kings en août 1988, les Oilers ont gagné une cinquième Coupe Stanley en sept ans. Ils ont alors vaincu les Bruins de Boston en cinq parties. Mark Messier, Craig Simpson, Jari Kurri et Kevin Lowe faisaient notamment partie de l’équipe tandis que Bill Ranford était le gardien de but des Oilers.

Mention honorable

1994 : Sans vouloir tourner le fer dans la plaie des amateurs de baseball montréalais, les Expos avaient une fiche de 74-40 lors de la saison 1994 quand la grève a été déclenchée. Nombreux sont ceux qui croient que la troupe de Felipe Alou aurait pu aller jusqu’au bout cette année-là. Cette question demeurera toutefois entière à tout jamais.