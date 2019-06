À VOIR : Saphir Taïder enflamme les siens avant le match contre les Sounders

Saphir Taïder est passé de la parole aux actes, mercredi, contre les Sounders de Seattle.

Avant la partie, dans le vestiaire, le milieu de terrain algérien y est allé d’un vibrant discours de motivation envers ses coéquipiers.

«Ce soir, on a pas le choix. Il faut gagner peu importe la manière. Si on perd ce soir et que quelqu’un ici part en vacances l’esprit tranquille, qu’il arrête le foot!», a-t-il notamment lancé.

Le reste de l'histoire est maintenant connu. Taïder est sauté sur le terrain et a marqué les deux buts du onze montréalais dans une victoire de 2-1 sur Seattle.

De la parole aux actes.

We said it, and then we went ahead and did it.#IMFC #MTLvSEA #AllezMTL pic.twitter.com/zxkxoe349y