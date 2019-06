«Tout n'a pas été rose, mais on a les trois points» - Saphir Taïder

L’Impact n’a pas disputé son plus beau match, mercredi soir contre les Sounders, mais les hommes de Rémi Garde n’ont jamais cessé de se battre pour finalement sortir du Stade Saputo avec une victoire de 2-1.

«On va retenir la victoire, tout n'a pas été rose mais on a les trois points, on s'est battus ensemble, contrairement au match précédent», a expliqué le milieu de terrain Saphir Taïder, auteur d’un doublé, après la victoire.

L’équipe aura maintenant droit à une pause de trois semaines alors que certains joueurs seront partis avec leur sélection nationale et que d’autres en profiteront pour se reposer, voire soigner certaines blessures.

«Avec les voyages, les blessures, honnêtement, la première partie de la saison a été compliquée mais on a montré à tout le monde qu'on était là, a souligné Taïder. C'est une saison positive et il faut être content de cela, maintenant on va se reposer en espérant que tout le monde revienne, qu'on ait tout le monde pour la deuxième moitié de saison.»