Sergei Bobrovsky ne reviendra pas, selon John Tortorella

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, semble déjà résigné à l’idée de composer sans le gardien Sergei Bobrovsky en 2019-2020.

Le Russe testera vraisemblablement le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH) le 1er juillet et en Ohio, tous sont conscients qu’il ne sera pas facile à remplacer. Le vétéran a aidé les Jackets à réaliser une poussée de dernière minute pour accéder aux séries éliminatoires cette année et ensuite, éliminer les champions de la saison régulière, le Lightning de Tampa Bay, au premier tour.

«Je ne crois pas que "Bob" sera ici, a admis Tortorella à la chaîne radiophonique 97,1 The Fan. On perd un très, très bon gardien. Nous en avons des plus jeunes qui prendront la place. Je dois commencer à penser à modifier quelque peu le style de jeu afin de les protéger davantage. Évidemment, [Joonas] Korpisalo a joué, mais [Elvis] Merzlikins s’en vient et il y a d’autres gars qui se présenteront et je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Donc, il faut songer à notre style de jeu.»

L’option Korpisalo

Ainsi, comme l’instructeur-chef l’a précisé, Korpisalo aura l’opportunité de montrer son savoir-faire, lui qui a agi comme adjoint de Bobrovsky en 2018-2019. Peut-il cependant passer au niveau supérieur et devenir un numéro 1?

«Je le pense, a répondu Tortorella. Je le dis de façon respectueuse, car c’est difficile à prévoir. Vous savez que "Korpi" a pris le relais tôt dans la dernière saison et qu’il a disputé plusieurs matchs. On a vu son jeu progresser. Par la suite, je n’ai pu lui accorder beaucoup de chances simplement parce que j’avais "Bob". Cependant, il nous a montré, à l’image de nombreux gars à cette position, qu’il pouvait mieux performer en jouant plus souvent.»

En revanche, Columbus espère que Korpisalo améliorera son taux d’efficacité qui fut de ,897 lors du dernier calendrier régulier. Il a conservé un dossier de 10-7-3 et une moyenne de buts alloués de 2,95.

Quant à Merzlikins, choix de troisième tour de l’équipe en 2014, il a accepté une prolongation contractuelle d’un an le mois passé. Le Letton de 25 ans a totalisé 43 parties avec le HC Lugano de la Ligue nationale A de Suisse pendant la plus récente campagne et a représenté son pays au Championnat du monde 2019, sous les ordres du pilote Bob Hartley.