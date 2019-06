Roland-Garros: la pluie gâche tout

Tous les matchs prévus mercredi à Roland-Garros ont été annulés en raison de la pluie.

«La direction du tournoi a le regret d’annoncer qu’en raison des conditions météorologiques défavorables, plus aucun match ne pourra être joué, aujourd’hui, à Roland-Garros», a indiqué l'organisation.

«Les billets du 5 juin seront remboursés en intégralité par la Fédération française de tennis», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, les détenteurs de billets pour mercredi «pourront accéder gratuitement (jeudi) au stade Roland-Garros et pourront assister aux rencontres qui se dérouleront sur le court Suzanne-Lenglen, dans la limite des places disponibles [...], sans perdre le remboursement», selon les organisateurs.

Le quart de finale dames entre Simona Halep (3e mondiale et détentrice du titre) et la jeune américaine Amanda Anisimova (51e à 17 ans) devait ouvrir mercredi le programme sur le court central Philippe-Chatrier, avant le quart messieurs entre le Serbe Novak Djokovic (N.1) et l'Allemand Alexander Zverev (N.5).

Sur le Suzanne-Lenglen, c'est le dernier quart dames entre l'Américaine Madison Keys (14e) et l'Australienne Ashleigh Barty (8e) qui devait ouvrir la journée mercredi, avant le quart messieurs opposant l'Autrichien Dominic Thiem (4e et finaliste l'an dernier), et le Russe Karen Khachanov (11e).

La dernière fois qu'aucun match n'avait pu être joué de la journée à Roland-Garros remonte au 30 mai 2016.

La journée de Fernandez à l'eau

La Québécoise Leylah Annie Fernandez devra attendre une journée de plus avant de disputer son match de troisième tour chez les filles aux Internationaux de France.

Favorite de la compétition, Fernandez affrontera la Sud-Coréenne Sohyun Park, 15e tête de série, à son prochain duel. Mardi, elle a défait l’Espagnole Marta Custic 6-0 et 6-3 en deuxième ronde.

Par ailleurs, la joueuse de la Belle Province doit également jouer en double féminin junior, aux côtés de sa compatriote Mélodie Collard. Les deux coéquipières, huitièmes favorites, se mesureront aux Américaines Chloe Beck et Emma Navarro au deuxième tour.

Du côté des garçons, le Québécois Taha Baadi et le Japonais Keisuke Saitoh patienteront avant d’en découdre dans un choc de troisième ronde.

Pour sa part, la Canadienne Gabriela Dabrowski a aussi vu son match du jour reporté en double mixte. Aux côtés du Croate Mate Pavic, elle doit croiser le fer avec le Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi et l’Ukrainienne Nadiia Kichenok.