«On a du caractère» -Rémi Garde

Après la victoire de 2-1 contre les Sounders, Rémi Garde a mentionné, bien entendu, être satisfait du résultat. Mais plus que le pointage final, c’est surtout le caractère démontré par ses hommes qui avait de quoi le rendre fier.

Après tout, c’est la troisième fois cette saison où l’Impact revient de l’arrière dans un match pour finalement l’emporter.

«Ça démontre beaucoup de caractère. Je rajouterais aussi qu’on revient toujours très fort après une défaite. C’est très important pour moi et je suis très exigeant avec mes joueurs là-dessus.»

Le pilote de l’Impact a également parlé du contexte dans lequel son club a réussi à battre les Sounders et, ultimement, s’emparer du 2e rang dans l’Est.

«On a jusqu’ici connu de nombreuses difficultés. On a eu énormément de blessés, de suspendus et de déplacements à l’étranger, mais, malgré tout, on a remporté notre part de matchs et on est revenu de l’arrière quand peu de gens s’y attendaient.»

