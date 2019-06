Erik Karlsson lié aux Canadiens : «ça ne tient pas la route» -Renaud Lavoie

Vous connaissez Montréal. Une simple publication, une simple rumeur et voilà la ville entière en train de spéculer.

Hier, le «Ottawa Sun» a, bien involontairement, largué une véritable bombe sur la métropole. Le quotidien, citant une «source bien informée du dossier», publiait sur son site internet que le défenseur des Sharks Erik Karlsson espérait cet été recevoir «des offres compétitives» de deux équipes en particulier : les Sénateurs... et les Canadiens.

Depuis hier, donc, plusieurs partisans du CH ont déjà imaginé de quoi aurait l’air la brigade défensive avec l’arrière suédois dans l’alignement, certains allant même jusqu’à construire de potentiels duo défensifs.

Les pendules à l’heure

Los de son passage à l’émission «JiC», Renaud Lavoie a toutefois remis les pendules à l’heure. Selon lui, absolument rien n’indique que Karlsson soit intéressé à signer une entente avec le Tricolore... bien au contraire!

«J’ai parlé à plusieurs personne de l’entourage de Karlsson et ce qu’on m’a dit, c’est que cette histoire-là ne tenait pas la route. Imaginez : il n’a pas encore signifié ses intentions aux dirigeants des Sharks, et ça, ce sont des gens de l’équipe eux-mêmes qui me l’ont dit.»

Le journaliste de TVA Sports ne s’est pas arrêté-là.

«Et même lorsqu’il aura parlé à la direction des Sharks, supposons qu’il veule partir, je peux vous assurer que ça ne se jouera pas entre les Sénateurs et les Canadiens. Il y aura d’autres équipes! On spécule beaucoup sur les Rangers et sur le Lightning, deux équipes qui, de par la présence de nombreux suédois dans leurs rangs, ont déjà des liens avec Karlsson.»

«De dire que ça se joue entre les Sénateurs et les Canadiens, c’est une fausseté!».

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.